شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ مرانه بقيادة اليونانى أنطونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مران الزمالك مساء اليوم، بتدريبات بدنية تحت إشراف اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الفريق، وجاءت عبارة عن تقويات عن طريق أحبال مطامية، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حاليا فى قبرص.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال فى استغلال معسكر الإعداد الجارى في قبرص للوصول باللاعبين لأعلى معدل من اللياقة البدنية ويخوض الفريق الأبيض معسكرًا مغلقًا فى قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات، أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم المقرر لها بعد غد الجمعة واختتم الجهاز الفني للزمالك المران بتقسيمة بطول الملعب لتجربة خطة مواجهة بطل كأس قبرص.



وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.