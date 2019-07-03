شكرا لقرائتكم هل يرحل حسين السيد عن الأهلى؟ سيد عبد الحفيظ يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن حسين السيد ظهير إيسر الفريق لديه عروض للرحيل عن القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية، موضحا أن الجهاز الفنى لم يحسم أمر اللاعب سواء بالبقاء أو الموافقة على هذه العروض".

أكد عبد الحفيظ أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حسم موقف اللاعب، بناء على رأى الجهاز الفنى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى".

كان حسين السيد قد عاد لصفوف الأهلى وانتظم فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته مع فريق الاتفاق السعودى والتى استمرت لمدة موسم ونصف.