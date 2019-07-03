شكرا لقرائتكم هل يدفع الزمالك 66 مليون جنيه لضم محمد عواد؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن محمد عواد حارس الإسماعيلى يعد الخيار الأول لتعزيز مركز حراسة المرمى بقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس.

وتابع المصدر ذاته، إن طلبات الإسماعيلى المالية فى الصفقة ستتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين دولار - ما يوازى قرابة 66 مليون جنيه مصرى - من أجل إتمامها بخلاف المتبقى من صفقة انتقال إبراهيم حسن من صفوف الإسماعيلى للزمالك التى تمت بين الطرفين فى الصيف الماضى، كما إن رفض جمهور الدراويش برحيل أحد لاعبى القوام الأساسى مجددا يعد عاملا رئيسيا فى التحركات التى تتم الصفقة حيث يرغب مسئولى الدراويش فى تعويض صفوف الفريق بلاعبين مميزين من الزمالك، لتعويض الجمهور عن رحيل عواد لميت عقبة.

وفيما يخص الحارس فقد أوضح مصدر مقرب منه إنه رحب بالانضمام للقلعة البيضاء خاصة فى ظل ارتباطه بعلاقة جيدة بعددا من لاعبيه وعلى رأسهم محمود جنش حارس الزمالك الأساسى الذى تعرض لإصابة بقطع فى وتر أكيلس مما جعل مسئولى الأبيض يبحثون عن ضم حارس جديد لتدعيم هذا المركز فى الموسم المقبل.

وعن موعد إتمام الصفقة، أوضح المصدر إن عواد يحاول التواصل مع مسئولى الإسماعيلى وعلى رأسهم إبراهيم عثمان رئيس النادى من أجل مناقشة العروض التى تلقاها والتى كان آخرها عرض الزمالك.