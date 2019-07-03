شكرا لقرائتكم جمال محمد على يقترب من تدريب منتخب مصر للكرة الشاطئية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب جمال محمد على المدير الفني السابق لبترول وأسمنت أسيوط، من تولى مدير فني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية خلال الفترة المقبلة لقيادة الفراعنة استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا.

كما استقر مجلس الجبلاية على تولي أحمد عبد الرازق المدير الفني السابق لمنتخب الشاطئية منصب مدرب عام تحت قيادة جمال محمد على بالإضافة إلى مصطفى لطفي مدرب ومدير للمنتخب.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قد اختار، الحكم هانى العراقى للتحكيم فى منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية، التى تقام فى شهر سبتمبر القادم.

احتل منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الخامس عالميا لأول مرة فى أخر تاريخ اللعبة بالتصنيف الصادر من الاتحاد للدولى للعبة ، كما تصدر منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الأول أفريقياً، وجاءت السنغال ثانياً، طبقا لتصتيف الاتحاد الدولى للعبة.

Advertisements

ونجح أحمد عبد الرازق المدير الفنى السابق لمنتخب الشاطئية فى احتلال المركز الثالث بأمم أفريقيا التى أقيمت فى شرم الشيخ، إلى جانب الظهور بمستوى مميز فى أكثر من بطولة مؤخرا.

ويتولي خالد لطيف و محمد أبو الوفا عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة ملف الإشراف على كرة القدم الشاطئية و كرة الصالات.

وتوج منتخب السنغال بلقب بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى أقيمت فى شرم الشيخ بمصر، بعد أن فاز على منتخب نيجيريا بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى أقيمت فى يناير الماضى وحصل منتخب مصر على المركز الثالث..

وأقيمت بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".