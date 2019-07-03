الأهلى يتعادل سلبيا أمام المتحدة وديا...

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جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبى المباراة الودية التى جمعت الأهلى بنظيره المتحدة والتى أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، فى إطار تحضيرات الفريق الأحمر للمرحلة المقبلة. وفضل الجهاز الفنى لكلا الفريقين خوض اللقاء على أربعة أشواط، بسبب الطقس الحار وحصول اللاعبين على قسط من الراحة. ودفع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى بمجموعة كبيرة من لاعبيه على مدار الـ4 أشواط، لكن النتيجة ظلت على حالها كما بدأت المباراة على واقع التعادل السلبى بدون أهداف. وضم تشكيل الأهلى كلا من:

حراسة المرمى: على لطفي Advertisements خط الدفاع: على معلول - رامى ربيعة - محمد عبد المنعم- باسم علي خط الوسط: هشام محمد - عربى بدر - جونيور أجايى حسين الشحات - محمد شريف خط الهجوم: عمرو جمال وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.

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