شكرا لقرائتكم الترسانة يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفريق الكروى لنادى الترسانة، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الأحد المقبل الموافق السابع من يوليو الجارى الاستعدادات للموسم المقبل.

كان مجلس إدارة الترسانة قد تعاقد مع علاء ميهوب لقيادة الفريق فنيا وكريم حسن شحاتة للعمل كمدير للكرة.

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وتعاقد الترسانة مع كلا من حارسى المرمى أحمد حسين حارس مرمى المريخ وعمر جابر وعصام عمران جوكر الاعلاميين وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف "توتى" مهاجم السكة الحديد ولاعبين اخرين لم يتم الاعلان عن عنهما خوف من دخول اندية اخرى فى المفاوضات معهم.

ويسعى الجهاز الفنى لدعم صفوف الشواكيش ببعض لاعب الدورى الممتاز من اصحاب الخبرات حتى يكون هناك توليفة من الشباب والخبرات.

وتضم مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، عدد كبيرة من الفرق القوية على رأسها الهابطين من المظاليم بتروجت والنجوم والداخلية بخلاف القناة وسيراميكا وشبين والسويس والنصر.