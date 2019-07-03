شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك فى قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على إجراء اتصال هاتفى ببعثة الفريق الأول لكرة القدم فى قبرص، حيث مقر معسكر اعداد الفريق للموسم الحديد، للاطمئنان على جميع الأجواء والترتيبات.

وأجرى رئيس الزمالك، على مدار الأيام الماضية أكثر من اتصال، بأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى للاطمئنان منه على سير المعسكر، وفقا للبرنامج الزمنى الموضوع من قبل الجهاز الفنى.

كما فتح مرتضى منصور، خطأ من الاتصالات مع خالد جلال المدير الفنى، وأيمن حافظ المنسق العام لمتابعة المعسكر، والإطلاع على آخر الاستعدادات بالمعسكر قبل بدء مرحلة المباريات الودية بعد غد الجمعة بمواجهة بطل كأس قبرص.