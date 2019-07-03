شكرا لقرائتكم الهلال يواصل تدريباته.. وبرنامج لتأهيل عموري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فريق الهلال تدريباته اليومية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، وتدرب الفريق الأول لكرة القدم على فترتين في معسكره الإعدادي المقام في النمسا.

وأشرف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وطاقمه المساعد على تدريبات الفريق، وركز الطاقم الفني على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية بجانب تدريبات تكتيكية منوعة.

وأجرى سلمان الفرج ونواف العابد والإماراتي عمر عبدالرحمن تدريبات بدنية وذلك ضمن برنامجهم التأهيلي للعودة من الإصابات المختلفة.