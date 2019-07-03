الوحدة يتعاقد مع الحارس الجزائري زغبة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد مجلس إدارة نادي الوحدة، يوم الأربعاء، مع الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، قادماً من نادي وفاق سطيف الجزائري، ولم يكشف عن النادي عن مدة التعاقد.
ويعد نادي الوحدة السادس في مسيرة صاحب الـ "28 عاما"، حيث سبق ولعب زغبة مع عدة أندية في الدوري الجزائري، بداية من وفاق مسيلة ومولودية العلمة وأمل مروانة واتحاد الحراش ووفاق سطيف.
وشارك مصطفى زغبة في 94 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من المحافظة على نظافة شباكه خلال 43 لقاء، ويلعب مع منتخب الجزائر منذ 2017.
وحقق بطولة الجزائر مع وفاق سطيف في 2017، بالإضافة إلى كأس السوبر الجزائري في ذات العام، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في موسم 2017-2018، وفاز بجائزة أحسن حارس لمدة موسمين متتالين 2017-2018 و 2018-2019.
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