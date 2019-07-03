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شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح تدريباته للجماهير والعائلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الأربعاء، اعتماد تنظيم جديد لدخول الجماهير "أفراد وعائلات" إلى ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، وذلك لمتابعة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، حيث تقرر أن تتواجد العائلات على يمين المنصة.
كما حضر الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في نادي أهلي جدة، تدريب الفريق الأول لكرة القدم، يوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الأهلي للموسم الجديد.
ونشر حساب الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة الأمير منصور بن مشعل مع جماهير النادي.
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