شكرا لقرائتكم الجهيم لاعباً للفيحاء حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى مجلس إدارة الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم حمد الجهيم قادماً من نادي الفتح بعقد احترافي لمدة موسمين.

وكان الجهيم بدأ مشواره الاحترافي مع نادي الطائي في عام 2007 قبل أن ينتقل إلى الرائد في 2015 ثم إلى الفتح في نهاية 2015 حيث قضى معهم 4 مواسم.

وكان الفيحاء قد أنهى دوري كأس محمد بن سلمان في المركز 13 متفادياً الهبوط أو مركز ملحق الهبوط في الجولة الأخيرة. ويعد تعاقد الفيحاء مع الجهيم هو الثاني له في الصيف الحالي بعد أن وقع في وقت سابق مع مهند فلاتة قادما من الهلال.

