شكرا لقرائتكم "ليكيب" في تقرير مثير: نيمار .. "الكذبة الكبرى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية هجوماً شديداً على البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، بعد تزايد أخبار عودته إلى برشلونة الذي تركه قبل عامين مقابل مبلغ قياسي في تاريخ كرة القدم.

ونشرت الصحيفة الشهيرة يوم الأربعاء تقريراً سلط الضوء على وضع نيمار الحالي ومشاكله، قائلة بأن اللاعب البرازيلي الذي لم يصرح بشيء حول عدم رغبته اللعب مع باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، لكنه من خلال المقربين منه "جعل العالم بأسره يعلم أنه غير سعيد بالتواجد في باريس".



Advertisements

وواصلت: نيمار جاء إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي قدره 222 مليون يورو، ويعرف تماماً أن عقده مع النادي الباريسي لا يوجد به شرط جزائي، وبالتالي لن يخرج إلا بموافقة باريس على انتقاله.. لكن السؤال هل يستطيع برشلونة دفع هذه المبالغ الكبيرة، دون التعرض إلى مشاكل قانونية ؟!.

وتابعت "ليكيب": يسرب نيمار من خلال المقربين منه أنه لا يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان بسبب أنه لا يشعر بالسعادة في العاصمة الفرنسية، وقد يعلن العصيان حتى يتم الموافقة على انتقاله إلى برشلونة، لكن الواقع يقول إن اللاعب البرازيلي لن يقدم على فعل ذلك لأسباب كثيرة، منها خشيته من التعرض إلى ما حدث لزميله رابيو الذي بقي 6 أشهر دون لعب كرة القدم قبل انتقاله إلى يوفنتوس.



وعجز نيمار عن تقديم نفسه داخل الملعب بشكل جيد منذ انتقاله إلى النادي الباريسي قبل عامين، وتراجعت أسهمه كثيراً في قائمة أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم، مقارنة بالفترة التي كان يعيشها إبان تواجده في برشلونة.