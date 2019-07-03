شكرا لقرائتكم الحسناء مورغان تثير الجدل باحتفالية "احتساء الشاي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت أليكس مورغان هدفاً من ضربة رأس في شباك إنجلترا، لتقود الولايات المتحدة للتأهل للمباراة النهائية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات يوم الثلاثاء، لكن طريقة احتفال "احتساء الشاي" أثارت الجدل.

وبعد أن هزت الشباك خلال فوز الفريق الأميركي 2-1 في الدقيقة 31 ركضت مورغان إلى جانب الملعب ثم توقفت لتقلد طريقة احتساء الشاي في لقطة انتشرت بشكل ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وجاء الاحتفال قبل يومين من عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، والذي يخلد ذكرى الاستقلال عن بريطانيا عام 1776. وتعرضت مورغان لانتقادات بسبب الاحتفال ووصفته لاعبة إنجلترا ليان ساندرسون بأنه "مثير للاشمئزاز".

وقالت مورغان إنها احتفلت بهذه الطريقة رداً على الانتقادات الموجهة للفريق الأميركي بعد اتهام حامل اللقب بالغطرسة. وأوضحت: أردت احتفالا مثيرا للانتباه. أعرف أن ميغان رابينو تحظى بأفضل طريقة احتفال، وكان يجب أن أحاول التوصل لطريقة جذابة. أعتقد أن مسارنا في البطولة لم يكن سهلا لذا حان وقت احتساء الشاي.