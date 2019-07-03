شاهد موعد مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ال 16| موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا القادمة مباراة المغرب...

جدول مباريات كأس إفريقيا 2019| سنتابع معكم من خلال هذا الموضوع جدول ومواعيد مباريات دور ال 16 من مباريات كاس إفريقيا 2019، وبعد تأهل بعض المنتخبات الإفريقية والعربية، إلى مباريات دور الثمن النهائي، “الدور الثاني من البطولة الإفريقية”، يكثر البحث عن موعد مباريات دور 16، ومن بين المنتخبات المتأهلة إلى الدور القادم من البطولة، هي المنتخب المصري، والمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، لذلك يكثر البحث، عن كلمات مثل موعد مباراة مصر القادمة في دور ال 16، وموعد مباراة المغرب، وموعد مباراة الجزائر المقبلة في دور 16 من كأس إفريقيا 2019.

جدول مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ال 16

مباريات كأس إفريقيا 2019 في مباريات دور ال 16، ستنطلق بتاريخ يوم الجمعة الموافق ل 5 يوليو 2019، وسيكون الموعد من خلال الدور الثاني من البطولة الإفريقية، معا ثمانية مباريات، سيتأهل من خلالها أربعة منتخبات إلى دور الثمانية من كأس إفريقيا 2019.

المباراة الموعد التوقيت المغرب ضد البنين الجمعة 5-7-2019 18.00 أوغندا ضد السنغال الجمعة 5-7-2019 21.00 نيجيريا ضد الكاميرون السبت 6-7-2019 18.00 مصر ضد جنوب إفريقيا من هنا “موعد مباراة وجنوب إفريقيا“. السبت 6-7-2019 21.00 مدغشقر ضد جمهورية الكونجو الأحد 7-7-2019 18.00 الجزائر ضد غينيا الأحد 7-7-2019 21.00 مالي ضد كوت ديفوار الإثنين 8/7/2019 18.00 غانا ضد تونس الاثنين 8/7/2019 21.00

صورة مواعيد مباريات كأس إقريقيا في دور ال 16

المنتخبات المتأهلة إلى دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019

في هذه الفقرة سنتابع معكم أسماء المنتخبات المتأهلة رسميا إلى مباريات دور 16 من كأس إفريقيا 2019، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من اغلب المجموعات.

حيث سيتأهل من دور المجموعات إلى الدور الثاني من مباريات كأس إفريقيا 2019، ستة عشرة منتخب، حيث من كل مجموعة سيتأهل منتخبين مباشرة إلى الدور المقبل، وأربعة منتخبات ستكون هي المنتخبات صاحبة أحسن المراكز الثالثة في المجموعات 6.

تحديث: في مفاجئة كبيرة في مباريات كأس إفريقيا 2019، تمكن منتخب مدغشقر من التأهل إلى مباريات دور ال 16 من كأس أمم إفريقيا 2019، في المركز الأول من المجموعة الثانية برصيد سبعة نقاط، فيما تأهل منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد ستة نقاط.

وفي المجموعة الأولي تاهل المنتخب المصري في المركز الأول من المجموعة برصيد تسعة نقاط، فيما تأهل في المركز الثاني منتخب اوغندا برصيد اربعة نقاط.

في مباريات المجموعة الرابعة، تمكن المنتخب المغربي من التأهل في المركز الأول من المجموعة برصيد تسعة نقاط، فيما تأهل في المركز الثاني منتخب كوت ديفوار برصيد ستة نقاط.

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في مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، تمكن المنتخب الجزائري، من التأهل في المركز الأول من المجموعة برصيد تسعة نقاط، بعد الفوز في المباريات الثلاثة له في المجموعة، وتأهل في المركز الثالث من المجموعة، منتخب السنغال برصيد ستة نقاط.

في مباريات المجموعة السادسة، تأهل اليوم كل من المنتخب الغاني في المركز الأول برصيد خمسة نقاط، وفي المركز الثاني تأهل منتخب الكاميرون برصيد خمسة نقاط أيضا، كما تأهل منتخب البنين في المركز الثالث برصيد ثلاثة نفاط.

في مباريات الجولة الثالثة والأخير من المجموعة الخامسة، تأهل كل من منتخب مالي في المركز الأول من المجموعة برصيد سبعة نقاط، وتأهل المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط.

1 منتخب مصر 2 منتخب نيجيريا 3 منتخب الجزائر 4 المنتخب المغربي 5 مدغشقر 6 منتخب أوغندا 7 كوت ديفوار 8 منتخب السنغال 9 منتخب مالي 10 منتخب البنين”من بين أصحاب المراكز الثالثة. 11 منتخب غينيا “من بين أصحاب المركز 3” 12 منتخب الكونجو”من بين أصحاب المركز 3″ 13 منتخب غانا 14 منتخب الكاميرون 15 منتخب تونس 16 منتخب جنوب إفريقيا” من أصحاب المراكز الثالث”

موعد مباراة مصر القادمة جنوب إفريقيا في دور ال 16

من المنتظر أن يكون موعد مباراة المنتخب المصري القادمة في دور ال 16 من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 ضد منتخب جنوب إفريقيا، يوم السبت الموافق ل 6 يوليو 2019 الجاريـن وستنطلق تلك المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي.

موعد مباراة المغرب القادمة في دور 16 ضد البنين

من المنتظر أن يكون موعد مباراة المنتخب المغرب القادمة في مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ال 16 ضد منتخب البنين، وسيكون موعد مباراة المغرب وبنين يوم الجمعة الموافق ل 5 يوليو 2019، وستنطلق متابعة المباراة، ابتداء من الخامسة مساءا بتوقيت المغرب، الذي يصادف الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة الجزائر وغينيا القادمة في دور ال 16

جاء في جدول مباريات كأس إفريقيا 2019 في مباريات دور ال 16، أن موعد مباراة الجزائر وغينيا القادمة، سيكون يوم الأحد الموافق ل 7 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر المحلي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة تونس وغانا القادمة في دور ال 16

تما الإعلان أنه المنتخب التونسي، سيواجه في مباريات دور ال 16 من مباريات كأس إفريقيا 2019 منتخب غانا، وسيكون موعد مباراة تونس وغانا المقبلة، يوم الإثنين الموافق ل 8 يوليو 2019، وستنطلق مشاهدة تلك المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش، وفي الثامنة ليلا،بتوقيت تونس المحلي، وفي التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي.

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