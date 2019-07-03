موعد مباراة المغرب وبنين القادمة في مباريات دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019

إليكم موعد مباراة المغرب وبنين القادمة في جدول مباريات دور ال 16 من كاس أمم إفريقيا 2019، والتي تنتظرها الجماهير المغربية، ومن المنتظر أن يجرى موعد مباراة المغرب وبنين القادمة، على أرضية ملعب ستاذ السلام، الذي أجرى من خلاله المنتخب المغربي مباريات دور المجموعات، وفي الاسفل ستجدون الموعد وتوقيت مباراة المنتخب المغربي القادمة في كأس أمم إفريقيا 2019.

موعد مباراة المغرب وبنين القادمة

سيكون موعد مباراة المغرب وبنين القادمة في مباريات دور ال 16 من جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 5 يوليو 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة المنتخب المغربي ومنتخب بنين، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الخامسة مساءا، بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر المحلي، الذي يصادف الساعة السابعة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة

القناة الناقلة لمباراة المنتخب المغربي والبنين مباشرة يوم الجمعة 5-7-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وسيتواجد في التعليق على تلك المباراة المعلق المغربي جواد بده، أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة مجانا،ستكون هي قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة.

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مباراة المغرب وبنين القادمة

قبل موعد مباراة المغرب القادمة في دور ال 16 من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، المنتخب المغربي تمكن من تجاوز مباريات دور المجموعات، في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد تسعة نقاط، بعد أن تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في المباريات الثالثة.

وفي المقابل منتخب بنين، قبل موعد مباراة المغرب وبنين يوم الجمعة، كان تجاوز دور المجموعات في المركز الثالث من المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، بعد التعادل في المباريات الثالثة، ليتأهل من بين أصحاب أحسن المراكز الثالثة في دور المجموعات.

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