مفاجآت بقائمة فرانس فوتبول للأفضل بكأس الأمم.. لاعب مصر وحيد

مصراوي
اختارت مجلة فرانس فوتبول أفضل 20 لاعبا في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
واختتم دور المجموعات مساء الثلاثاء، لتبدأ مرحلة المواجهات الإقصائية يوم الجمعة بمواجهتي المغرب وبنين، وأوغندا والسنغال في دور الـ16.
ولم يضم قائمة الأفضل سوى لاعب مصري وحيد، وهو محمود حسن "تريزيجية" الذي حل في المركز الخامس، فيما تواجدت الجزائر بـ6 لاعبين، ومنتخب مدغشقر الحصان الأسود للبطولة بـ3 لاعبين.
ويلتقي المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16، بعدما تصدر الفراعنة...
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