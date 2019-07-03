جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مقابل 126 مليون يورو

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انتقل المهاجم الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس (19 عاما) من بنفيكا الى أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قياسية لكل من الناديين إذ بلغت 126 مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلنا الأربعاء.

وقال أتلتيكو مدريد، الساعي الى تعويض رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان المرجح انتقاله الى الخصم المحلي برشلونة، في بيان "توصل أتلتيكو مدريد وبنفيكا الى اتفاق بشأن انتقال جواو فيليكس. وقع اللاعب البالغ 19 عاما عقدا للمواسم السبعة المقبلة".

أما بنفيكا، فقال بدوره "توصلنا الى اتفاق مع أتلتيكو مدريد بخصوص الانتقال الدائم للحقوق الرياضية للاعب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو".

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ولم يؤكد أتلتيكو في بيانه المبلغ الذي دفعه للتعاقد مع النجم البرتغالي الواعد، لكن المبلغ الذي كشف عنه بنفيكا مرتبط بقيمة البند الجزائي في عقد اللاعب (120 مليون يورو) إضافة الى رسم الانتقال، ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ النادي البرتغالي ونادي العاصمة الإسبانية، متفوقا على الفرنسي توما ليمار الذي كلف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 72 مليون يورو للتعاقد معه عام 2018.

وإذا كان مبلغ الـ126 مليون يورو بعيدا عن أغلى صفقة في تاريخ اللعبة وقدرها 222 مليون يورو ومسجلة باسم البرازيلي نيمار منذ 2017 بعد انتقاله من برشلونة الى باريس سان جرمان الفرنسي، فإن جواو فيليكس أصبح بين أغلى خمسة لاعبين في التاريخ.

ومن المتوقع أن ينضم غريزمان الى هذه اللائحة قريبا من خلال تفعيل بند الـ120 مليون يورو في عقده من أجل الانتقال الى برشلونة، وذلك بحسب ما كشف المدير العام في أتلتيكو ميغيل أنخل خيل مارين.

كما أصبح جواو فيليكس أغلى لاعب برتغالي، متفوقا على قائد المنتخب الوطني كريستيانو رونالدو الذي كلف يوفنتوس 105 ملايين يورو لضمه من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي.