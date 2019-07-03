حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 3/ 7/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 3/ 7/ 2019 شهد العديد من الأخبار الرياضية الهامة جاء فى مقدمتها، الأهلي يتعادل مع المتحدة وديًا، أجيرى يرفض استبعاد عبد الله السعيد من التشكيل الأساسى، جنش يجرى العملية الجراحية فى وتر أكيليس بنجاح. أجيرى يرفض استبعاد عبد الله السعيد من التشكيل الأساسى هيدرسفيلد يبلغ الأهلى برفض بيع رمضان صبحى ويرحب بالإعارة جنش يجرى العملية الجراحية فى وتر أكيليس بنجاح مصطفى فتحى يشارك تدريجيًا فى تدريبات الزمالك بقبرص الزمالك يرحب برحيل خالد بوطيب فى الميركاتو الصيفى سموحة يطلب 3 لاعبين من الزمالك مقابل بيع أبو جبل Advertisements الأهلي يتعادل مع المتحدة سلبيا صور.. الإعلاميون الأجانب والعرب والأفارقة فى ضيافة الأهلى اتحاد الكرة: أى تأجيلات لكأس مصر يلغى المسابقة.. والوجوه الجديدة الحل أجيري يرفض إلغاء ودية المنتخب فى سبتمبر المقبل المنتخب عن اختيار 4 لاعبين فى التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا : أفضل رد

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