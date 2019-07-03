اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 3/ 7/ 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاربعاء 3/ 7/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 3/ 7/ 2019 شهد العديد من الأخبار الهامة جاء فى مقدمتها، الأهلي يتعادل مع المتحدة وديًا، أجيرى يرفض استبعاد عبد الله السعيد من التشكيل الأساسى، جنش يجرى العملية الجراحية فى وتر أكيليس بنجاح.

 

أجيرى يرفض استبعاد عبد الله السعيد من التشكيل الأساسى

20190701125508558.jpg

 

هيدرسفيلد يبلغ الأهلى برفض بيع رمضان صبحى ويرحب بالإعارة

0aee88f476.jpg

 

جنش يجرى العملية الجراحية فى وتر أكيليس بنجاح

Ø¬ÙØ´ ÙØ¬Ø±Ù Ø§ÙØ¹ÙÙÙØ© Ø§ÙØ¬Ø±Ø§Ø­ÙØ© ÙÙ ÙØªØ± Ø£ÙÙÙÙØ³ Ø¨ÙØ¬Ø§Ø­

 

مصطفى فتحى يشارك تدريجيًا فى تدريبات الزمالك بقبرص

ÙØµØ·ÙÙ ÙØªØ­Ù ÙØ´Ø§Ø±Ù ØªØ¯Ø±ÙØ¬ÙÙØ§ ÙÙ ØªØ¯Ø±ÙØ¨Ø§Øª Ø§ÙØ²ÙØ§ÙÙ Ø¨ÙØ¨Ø±Øµ

 

الزمالك يرحب برحيل خالد بوطيب فى الميركاتو الصيفى

Ø§ÙØ²ÙØ§ÙÙ ÙØ±Ø­Ø¨ Ø¨Ø±Ø­ÙÙ Ø®Ø§ÙØ¯ Ø¨ÙØ·ÙØ¨ ÙÙ Ø§ÙÙÙØ±ÙØ§ØªÙ Ø§ÙØµÙÙÙ

 

سموحة يطلب 3 لاعبين من الزمالك مقابل بيع أبو جبل

Advertisements

Ø³ÙÙØ­Ø© ÙØ·ÙØ¨ 3 ÙØ§Ø¹Ø¨ÙÙ ÙÙ Ø§ÙØ²ÙØ§ÙÙ ÙÙØ§Ø¨Ù Ø¨ÙØ¹ Ø£Ø¨Ù Ø¬Ø¨Ù

 

الأهلي يتعادل مع المتحدة سلبيا

Ø§ÙØ£ÙÙÙ ÙØªØ¹Ø§Ø¯Ù ÙØ¹ Ø§ÙÙØªØ­Ø¯Ø© Ø³ÙØ¨ÙØ§

 

صور.. الإعلاميون الأجانب والعرب والأفارقة فى ضيافة الأهلى

ØµÙØ±.. Ø§ÙØ¥Ø¹ÙØ§ÙÙÙÙ Ø§ÙØ£Ø¬Ø§ÙØ¨ ÙØ§ÙØ¹Ø±Ø¨ ÙØ§ÙØ£ÙØ§Ø±ÙØ© ÙÙ Ø¶ÙØ§ÙØ© Ø§ÙØ£ÙÙÙ

 

 

اتحاد الكرة: أى تأجيلات لكأس مصر يلغى المسابقة.. والوجوه الجديدة الحل

Ø§ØªØ­Ø§Ø¯ Ø§ÙÙØ±Ø©: Ø£Ù ØªØ£Ø¬ÙÙØ§Øª ÙÙØ£Ø³ ÙØµØ± ÙÙØºÙ Ø§ÙÙØ³Ø§Ø¨ÙØ©.. ÙØ§ÙÙØ¬ÙÙ Ø§ÙØ¬Ø¯ÙØ¯Ø© Ø§ÙØ­Ù

 

أجيري يرفض إلغاء ودية المنتخب فى سبتمبر المقبل

Ø£Ø¬ÙØ±Ù ÙØ±ÙØ¶ Ø¥ÙØºØ§Ø¡ ÙØ¯ÙØ© Ø§ÙÙÙØªØ®Ø¨ ÙÙ Ø³Ø¨ØªÙØ¨Ø± Ø§ÙÙÙØ¨Ù

 

المنتخب عن اختيار 4 لاعبين فى التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا : أفضل رد

Ø§ÙÙÙØªØ®Ø¨ Ø¹Ù Ø§Ø®ØªÙØ§Ø± 4 ÙØ§Ø¹Ø¨ÙÙ ÙÙ Ø§ÙØªØ´ÙÙÙØ© Ø§ÙÙØ«Ø§ÙÙØ© ÙØ£ÙÙ Ø£ÙØ±ÙÙÙØ§ : Ø£ÙØ¶Ù Ø±Ø¯

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 3/ 7/ 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا