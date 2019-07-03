شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. هل يدفع الزمالك 66 مليون جنيه لضم محمد عواد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن محمد عواد حارس الإسماعيلى يعد الخيار الأول لتعزيز مركز حراسة المرمى بقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس.

وتابع المصدر ذاته، إن طلبات الإسماعيلى المالية فى الصفقة وصلت لقرابة 66 مليون جنيه مصرى للموافقة على انتقال الحارس لصفوف نادي الزمالك.

يكشف سوبر كورة موقف الزمالك من التعاقد مع محمد عواد، ولمعرفة آخر تفاصيل الصفقة، اضغط هنا..