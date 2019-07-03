على فرج يقترب من التوقيع لأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب على فرج حارس مرمى بتروجت السابق من التوقيع لأسوان بعد المفاوضات المستمرة بين الطرفين خلال الفترة الماضية .
كان أسوان قد صعد لدورى الأضواء هذا الموسم بعد تصدره للمجموعة الأولى ، بينما رحل على فرج عن بتروجت بعد هبوط الاخير للقسم الثانى وانتهاء عقد الحارس مع ناديه .
ويتمسك على فرج بالحصول على 700 ألف جنيه فى الموسم ، بينما عرض مسئولو أسوان 500 ألف جنيه وهو ما يرفضه الحارس ويطالب بزيادة المقابل المعروض .
يقود المفاوضات مع الحارس مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزهرة الجنوب الذى يحاول الظهور بشكل مرضى خلال مباريات الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للقسم الثانى .
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