شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يقترب من التوقيع لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب على فرج حارس مرمى بتروجت السابق من التوقيع لأسوان بعد المفاوضات المستمرة بين الطرفين خلال الفترة الماضية .

كان أسوان قد صعد لدورى الأضواء هذا الموسم بعد تصدره للمجموعة الأولى ، بينما رحل على فرج عن بتروجت بعد هبوط الاخير للقسم الثانى وانتهاء عقد الحارس مع ناديه .

ويتمسك على فرج بالحصول على 700 ألف جنيه فى الموسم ، بينما عرض مسئولو أسوان 500 ألف جنيه وهو ما يرفضه الحارس ويطالب بزيادة المقابل المعروض .

يقود المفاوضات مع الحارس مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزهرة الجنوب الذى يحاول الظهور بشكل مرضى خلال مباريات الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للقسم الثانى .