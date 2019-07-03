شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح موقف حسين السيد من العودة للقلعة الحمراء فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر في الموسم المقبل ، حيث قال في تصريحات صحفية :"حسين لديه عدة عروض، للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والجهاز الفني لم يحسم موقفه سواء بالبقاء أو الموافقة على هذه العروض".

وأضاف عبد الحفيظ :"خلال الأيام القليلة المقبلة سنحسم موقف اللاعب، بناء على رأي الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي".

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كان حسين السيد قد عاد لصفوف الأهلي وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته مع فريق الاتفاق السعودي والتي استمرت لمدة موسم ونصف.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع، وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.