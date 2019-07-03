شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، حيث حقق المنتخب الوطنى العلامة الكاملة وتصدر مجموعته فى دور المجموعات، ليتأهل إلى دور الـ 16 بالبطولة ليواجه منتخب جنوب إفريقيا السبت المقبل، على ستاد القاهرة، لذا أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين بدور المجموعات والتى شهدت تواجد 4 لاعبين من منتخب مصر، يستعرض ”الخليج 365” أبرز ما قدمه الرباعى الأفضل فى تشكيلة الكاف مع منتخب مصر فى دور المجموعات بـ كان 2019..

- محمد الشناوى

البداية مع محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، الذى قدم أداءً مميزًا مع الفراعنة خلال مشاركاته فى دور المجموعات، حيث ساهم فى تصدر المنتخب الوطنى للمجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بدون أن تسكن شباكه أى أهداف.

وإجمالاً شارك محمد الشناوى فى حراسة مرمى مصر خلال 13 مباراة بواقع 4 مباريات ودية ومثلهم فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية و3 مباريات فى كأس الأمم الإفريقية ومباراتين فى كأس العالم، استقبل الشناوى 11 هدفًا خلال حراسته لعرين المنتخب المصرى فيما حافظ على نظافة شباكه فى 6 مباريات، فيما لم يتلقى أى إنذارات أو يحصل على كروت حمراء.

كما حقق الشناوى رقمًا قياسيًا مع منتخب مصر لأول مرة، بعدما انهى المنتخب الوطنى الدور الأول بشباك نظيفة إذ لم يحدث ذلك على مدار مشاركته فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

ونجح منتخب الفراعنة، فى الخروج بشباك نظيفة أيضًا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن فى الأولى تأهل برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.

كما أصبح الشناوى ثالث حارس مرمى فى تاريخ مصر يشارك فى بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية بعد مشاركته فى المونديال الماضي الذى أقيم في روسيا 2018 وذلك خلال مباراتي أوروجواي وروسيا، بالتساوى مع أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر فى مونديال 1990، وعصام الحضرى، الذى شارك مع الفراعنة أمام السعودية فى مونديال روسيا الأخير.

- أحمد حجازى

كما أدى أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش ومنتخب مصر، بشكل مميز مع الفراعنة خلال منافسات دور المجموعات، بعدما ساهم فى الحفاظ على نظافة شباك المنتخب الوطنى خلال المباريات الثلاثة الأولى أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

شارك حجازى فى قيادة خط دفاع المنتخب الوطنى فى 3 مباريات بكان 2019، على الرغم من إصابته بكسر فى الأنف فى المباراة الأولى أمام زيمبابوى واستكماله المباريات بواقى للأنف للحفاظ على الإصابة.

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إجمالا شارك أحمد حجازى مع منتخب مصر فى 55 مباراة بواقع 21 مباراة ودية و12 مباراة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية و10 مباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم و9 مباريات فى كان و3 مباريات فى كأس العالم، أحرز خلالهم هدفين وصنع مثلهما وحصل على 5 إنذارات.

- أحمد المحمدى

تواجد أحمد المحمدى، قائد منتخب مصر، فى التشكيلة المثالية للكاف، بعدما سجل هدفين خلال مشاركته فى الثلاث المباريات الأولى للفراعنة بدور المجموعات أمام الكونغو وأوغندا.

شارك المحمدى مع منتخب مصر فى 86 مباراة، بواقع 38 مباراة ودية و18 مباراة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم و13 مباراة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية و 15 مباراة فى منافسات "كان"، بالإضافة إلى مشاركته فى مباراتين فى بطولة كأس القارات.

هدف المحمدى أمام أوغندا اليوم هو هدفه رقم 6 مع منتخب مصر، حيث سبق وسجل هدفين فى المباريات الودية وهدف فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، فيما يُعد ثالث أهدافه مع الفراعنة فى كأس الأمم الإفريقية، فيما صنع 9 أهداف أخرى، وحصل على 6 إنذارات.

- محمد صلاح

وأخيرًا اختار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم محمد صلاح، جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات، حيث شارك فى 3 مباريات وسجل هدفين ليصل لهدفه رقم 41 مع الفراعنة على مدار مشاركاته، وصنع 22 هدفًا، وحصل على 3 إنذارات.

إجمالا شارك محمد صلاح فى 66 مباراة خلال مشواره مع المنتخب الوطنى، بواقع 23 مباراة ودية و19 مباراة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية و13 مباراة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم و9 مباريات فى كأس الأمم الإفريقية ومباراتين فى كأس العالم.

صلاح أحرز أهدافه الـ 41 بواقع 10 أهداف فى المباريات الودية و14 هدفًا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية و11 هدفًا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم و4 أهداف فى كأس الأمم الإفريقية وهدفين فى كأس العالم.