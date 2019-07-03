شكرا لقرائتكم خبر عن الغزال يقود هجوم الأهلى فى مواجهة المتحدة الودية ومعلول أساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المتحدة في المباراة الودية المقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. وضم تشكيل الأهلي كلا من : حراسة المرمى : علي لطفي خط الدفاع : علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم- باسم علي خط الوسط : هشام محمد - عربي بدر - جونيور أجايي حسين الشحات - محمد شريف Advertisements خط الهجوم : عمرو جمال وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.

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