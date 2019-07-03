شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: أى تأجيلات لكأس مصر يلغى المسابقة.. والوجوه الجديدة الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن أى تأجيلات فى مواعيد كأس مصر يعني إلغاء المسابقة عن الموسم الجاري 2018 – 2019 ، وهناك عدة حلول لإقامة المسابقة.

يواجه اتحاد الكرة أزمة بسبب مباريات كأس مصر المقرر لها الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر بعد رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب إلغاء معسكر الفراعنة فى شهر سبتمبر المقبل ، حيث تقام الأجندة الدولية الخاصة بتوقفات ومعسكرات منتخب مصر فى الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل وهي الفترة التى تقام فيها مباريات قبل النهائى و نهائى كأس مصر.

تابع مصدر مسئول لـ " الخليج 365" هناك عدة مقترحات لإقامة كأس مصر فى مواعيده المحددة مسبقاً وهي ضم المنتخب لوجوه جديدة خلال معسكر سبتمبر خاصة أن الدور قبل النهائى سيقام يوم 5 سبتمبر وفى حالة تأهل الأهلى أو بيراميدز و الزمالك سيتم المطالبة بإراحة لاعبيهم من معسكر سبتمبر ، خاصة أن باقي الفرق المتأهلة للدور قبل النهائى وهي بتروجت و حرس الحدود والمقاصة و الاتحاد السكندري لا يتواجد منه لاعبين دوليين ، ونفس الأمر للمنتخب الأوليمبي الذى سيدخل معسكر مغلق فى سبتمبر وسيتم التنسيق لاختيار لاعبين دون الفرق المشاركة فى كأس مصر.

يبحث اتحاد الكرة خلال الساعات الجارية عن مخرج لأزمة تأجيل مباريات كأس مصر بعد رفض المكسيكي خافيير أجيري إلغاء معسكر سبتمبر المقبل بداع خوضه لأكثر من مباراة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بمصر حتى 19 يوليو ، وتمسكه بمعسكر سبتمبر وطلب خوض ودية لإختبار عدد من الوجود الجديدة وضمهم للمنتخب فى الفترة المقبلة استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 المقر إقامتها بقطر حتي الآن.

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وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد دور الـ8 حتي نهائى كأس مصر كالأتي :

1 سبتمبر

الفائز من لقاء الأهلى و بيراميدز مع حرس الحدود

الزمالك و مصر المقاصة

5 سبتمبر

الفائز من الزمالك و المقاصة مع الاتحاد السكندري

الفائز من الأهلى و بيراميدز وحرس الحدود ضد بتروجت

9 سبتمبر

نهائى كأس مصر .