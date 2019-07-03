شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبدأ فترة الإعداد للموسم المقبل 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الكروى للترسانة فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الأحد المقبل الموافق السابع من يوليو الجارى الإستعدادات للموسم المقبل .

كان مجلس إدارة الترسانة قد تعاقد مع علاء ميهوب لقيادة الفريق فنيا وكريم حسن شحاته للعمل كمديرا للكرة .

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و تعاقد الترسانة مع كلا من حارسى المرمى أحمد حسين حارس مرمى المريخ وعمر جابر وعصام عمران جوكر الاعلاميين وسيد حمدي مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف "توتي" مهاجم السكة الحديد ولاعبين اخرين لم يتم الاعلان عن عنهما خوف من دخول اندية اخرى فى المفاوضات معهم .



ويسعى الجهاز الفنى لدعم صفوف الشواكيش ببعض لاعب الدورى الممتاز من اصحاب الخبرات حتى يكون هناك توليفة من الشباب والخبرات .

وتضم مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى فى الموسم الجديد ، عدد كبيرة من الفرق القوية على راسها الهابطين من المظاليم بتروجت والنجوم والداخلية بخلاف القناة وسيراميكا وشبين والسويس والنصر .