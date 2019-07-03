محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن حسين السيد المدافع الأيسر للفريق العائد من الإعارة في الاتفاق السعودي، يمتلك عدة عروض لكن سيتم حسم موقفه بناء على قرار الجهاز الفني.
وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "حسين لديه عدة عروض، للرحيل عن الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، والجهاز الفني لم يحسم موقفه سواء بالبقاء أو الموافقة على هذه العروض."
وتابع: "خلال الأيام القليلة المقبلة سنحسم موقف اللاعب، بناء على رأي الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي."
وعاد حسين السيد لصفوف الأهلي وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد انتهاء اعارته مع فريق الإتفاق السعودي والتي استمرت لمدة موسم ونصف.
ولعب حسين السيد خلال الموسم الماضي مع الاتفاق 31 مباراة في الدوري السعودي، وأحرز هدفين، وصنع أخر.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحفيظ لـ"الخليج 365": حسين السيد يمتلك عروض والمدرب يحسم موقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.