فرج عامر يثير الجدل حول مستقبل أبو جبل: "لديه عرض من أحد أندية القمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن محمد أبوجبل حارس الفريق، يمتلك عرضا من أحد أندية القمة، مشيرا الى أن الزمالك لم يقم بتقديم أي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب.

وأشار فرج عامر في تصريحات لـ"الخليج 365" "الزمالك لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع أبوجبل، ولا نعترف بأي أمر يأتي لنا من بعض الوكلاء أو الوسطاء".

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وواصل: "لم نطلب التعاقد مع 3 لاعبين من الزمالك من أجل أبوجبل كما تردد، هذا الكلام عار تماما من الصحة".

وأكمل: "من الوارد عدم بيع اللاعب واستمراره مع الفريق خاصة وأن حسام حسن المدير الفني للفريق يرفض رحيلة بسبب حاجته الفنية له".

واختتم: "هناك عرض من أحد أندية القمة لأبو جبل بالفعل، لكن لن افصح عن إسم النادي في الوقت الحالي".