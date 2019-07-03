محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ليكون أفضل مدير فني في مرحلة دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا.
برز المنتخب الجزائري بقوة في دور المجموعات واستطاع أن يجمع 9 نقاط بالفوز في كافة المباريات بدون استقبال أي هدف، وكان له دور مميز في الفوز على السنغال أحد أهم المنتخبات المنافسة على اللقب.
وقال الاتحاد الإفريقي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "مدرب منتخب الجزائر هو الأفضل في دور المجموعات."
ويلتقي المنتخب الجزائري أمام غينيا في مرحلة خروج المهزوم يوم الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. بلماضي أفضل مدير فني في مجموعات أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.