رسميًا.. بلماضي أفضل مدير فني في مجموعات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ليكون أفضل مدير فني في مرحلة دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا.

برز المنتخب الجزائري بقوة في دور المجموعات واستطاع أن يجمع 9 نقاط بالفوز في كافة المباريات بدون استقبال أي هدف، وكان له دور مميز في الفوز على السنغال أحد أهم المنتخبات المنافسة على اللقب.

وقال الاتحاد الإفريقي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "مدرب منتخب الجزائر هو الأفضل في دور المجموعات."

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام غينيا في مرحلة خروج المهزوم يوم الأحد المقبل.