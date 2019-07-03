محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، بأن طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق لم يقم بالتوقيع على أي عقود تخص النادي الأهلي.
وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم طاهر محمد طاهر بالأهلي خلال الفترة الأخيرة، وأشارت لقرب انتقال اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال محمد عادل فتحي في تصريحات لـ"الخليج 365" "طاهر محمد طاهر أقسم بالله أنه لم يقم بالتوقيع للأهلي كما تردد مؤخرا".
وتابع: "في بداية الموسم كان هناك مفاوضات من جانب الأهلي بشأن اللاعب، لكن في الوقت الحالي لم نتلق أي عروض من الأهلي من أجل طاهر".
واختتم: "الأولوية ستكون لرحيل اللاعب لأوروبا، هناك وكيل تم تفويضه للبحث عن عرض أوروبي له، وحتى الأن لم يصل لنا أي عرض سواء محلي أو أوروبي للاعب".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يوضح الخليج 365 حقيقة توقيع طاهر للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.