المقاولون يوضح الخليج 365 حقيقة توقيع طاهر للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، بأن طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق لم يقم بالتوقيع على أي عقود تخص النادي الأهلي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم طاهر محمد طاهر بالأهلي خلال الفترة الأخيرة، وأشارت لقرب انتقال اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال محمد عادل فتحي في تصريحات لـ"الخليج 365" "طاهر محمد طاهر أقسم بالله أنه لم يقم بالتوقيع للأهلي كما تردد مؤخرا".

وتابع: "في بداية الموسم كان هناك مفاوضات من جانب الأهلي بشأن اللاعب، لكن في الوقت الحالي لم نتلق أي عروض من الأهلي من أجل طاهر".

واختتم: "الأولوية ستكون لرحيل اللاعب لأوروبا، هناك وكيل تم تفويضه للبحث عن عرض أوروبي له، وحتى الأن لم يصل لنا أي عرض سواء محلي أو أوروبي للاعب".