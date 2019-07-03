مدرب الجزائر: أخشى المفاجآت.. مباراة غينيا لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أنه أغلق ملف الدور الأول، استعدادا للمرحلة الأصعب في الأدوار الإقصائية.
وأضاف بلماضي في تصريحات على هامش مران اليوم، أن مباراة غينيا لن تكون سهلة، وإنما من أصعب المباريات.
وتصدر المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ليواجه نظيره الغيني صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية، والمقررة يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات دور الـ16.
وأكمل: "منتخب غينيا لديه طموح عال ولاعبيه سيحاولون تقديم كل ما لديهم، وهو ما سيصعب المباراة، ومباريات الفرق الصغيرة دائما ما تحمل المفاجاة وهو ما أخشى منه".
واختتم: "الفوز والأداء الذي ظهر في الدور الأول سوف يضعنا تحت ضغوط كبيرة خاصة وأن الجميع ينظر حاليا للمنتخب الجزائري بحذر ويجب على اللاعبين الاستمرار في المستوى الذي ظهروا عليه في المباريات الماضية".
ويُعد المنتخب الجزائري صاحب أقوى خط هجوم بالتساوي مع مالي في دور المجموعات بتسجيله 6 أهداف، وأقوى خط دفاع بالتساوي مع مصر والمغرب والكاميرون بشباك نظيفة.
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