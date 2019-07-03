ويمبلدون للتنس: موراي يزامل سيرينا في منافسات الزوجي

أعلن اليوم الأربعاء، أن النجم البريطاني آندي موراي سيلعب إلى جانب الأمريكية سيرينا وليامز في منافسات الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون للتنس المقامة حالياً بالعاصمة البريطانية لندن.

وسيلتقي موراي ووليامز، اللذين سبق لهما التتويج بلقب البطولة على مستوى منافسات الفردي، الثنائي المكون من الألماني أندريس ميس والتشيلية أليكسا جواراتشي في الدور الأول الذي سحبت قرعته اليوم الأربعاء، إذ تنطلق منافسات الزوجي المختلط بعد غد الجمعة.

ويكثف موراي، المتوج بلقب الفردي في ويمبلدون في عامي 2013 و2016، تركيزه على منافسات الزوجي خلال هذا العام ضمن محاولاته لاستعادة لياقة المباريات من جديد لدى عودته من عملية جراحية في أعلى الفخذ.

وتوج موراي (32 عاماً) مع الإسباني فيليسيانو لوبيز بلقب زوجي الرجال في بطولة كوينز، في أول مشاركة رسمية له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

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كذلك سيخوض موراي إلى جانب الفرنسي بيير-هيوز هربرت منافسات زوجي الرجال ببطولة ويمبلدون.

وقال موراي إنه يعتقد أن وليامز ستشكل “شريكاً قوياً”، وأضاف: “أعتقد أنه عندما يخوض لاعبون بارزون منافسات الزوجي، فهذا يعزز المتابعة لتلك المنافسات، وأرى أنه أمر إيجابي للعبة التنس”.

وكانت وليامز (37 عاماً) المتوجة بلقب ويمبلدون 7 مرات، قد عانت أيضاً من مشكلات الإصابة في ركبتها، وكانت مباراتها في الدور الأول من منافسات الفردي بويمبلدون أمس الثلاثاء، هي الأولى لها منذ بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

واعتمد قرار وليامز بخوض منافسات الزوجي مع موراي أيضاً على رغبتها في استعادة لياقة المباريات، إلى جانب إعجابها بإصرار موراي بملاعب التنس.