مونديال السيدات: رقم قياسي في عدد مشاهدين مباراة إنجلترا وأمريكا

شاهد ما يقرب من 12 مليوناً في بريطانيا المواجهة بين إنجلترا والولايات المتحدة في الدور قبل النهائي لكأس العالم للسيدات أمس الثلاثاء، لتصبح أكثر المواد التلفزيونية المعروضة استقطاباً للجمهور البريطاني حتى الآن هذا العام.

ونجح أداء المنتخب الإنجليزي خلال البطولة المقامة في فرنسا في جذب اهتمام كبير في بريطانيا وكانت أخبار الفريق في مقدمة تغطيات نشرات الأخبار، وقالت صحيفة صن إن الفريق قدم أداء قتالياً في حين قالت الغارديان إن اللاعبات “اقتحمن قلوب وعقول” الجمهور.

لكن إجمالي عدد المشاهدين الذي بلغ 11.7 مليون مشاهد للبطولة لا يزال يقل عن 26 مليون مشاهد تابعوا فريق الرجال وهو يخرج من الدور نفسه في كأس العالم بروسيا 2018، لكن الرقم يفوق عدد من شاهدوا منتخب إنجلترا للسيدات في النسخة السابقة بكأس العالم وكان 2.4 مليون متفرج، وكانت البطولة تقام في كندا في ذلك الوقت وتم بث مباراة الدور قبل النهائي في منتصف الليل.

وقال الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارتن غلين، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن نجاح البطولة في فرنسا سيعطي قوة دفع كبيرة لكرة القدم النسائية بشكل عام.

وأضاف: “تحولت (كرة القدم النسائية) إلى رياضة رئيسية بكل تأكيد بدلاً من كونها رياضة تخص المنافسات الأولمبية، تنبع أهمية ذلك من أنها ستضيف مزيداً من الجاذبية وستشجع الفتيات والسيدات على ممارسة اللعبة”.