ألفيس: لماذا عندما تخسر الأرجنتين يكون ميسي هو السبب؟!

دافع النجم البرازيلي داني ألفيس عن الانتقادات، التي وجهها نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي لحكم المباراة التي جمعت بين البرازيل والأرجنتين فجر اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، مؤكداً أن الحكم كان يعاني من توتر كبير خلال إدارته للقاء.

وقال ألفيس في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية: “الحكم كان أكثر توتراً منا، أتفهم ما قاله ليونيل ميسي”.

وفازت البرازيل بثنائية نظيفة على الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا لتقضي على أحلام ميسي مرة أخرى في التتويج بلقب مع منتخب بلاده.

واستمر ألفيس، الذي فاز بلقب أفضل لاعب في المباراة، في الدفاع عن ميسي، حيث أضاف قائلاً: “عندما تخسر البرازيل فهذا يعني أننا جميعاً خسرنا ولكن عندما تخسر الأرجنتين فيبدو الأمر كما لو كان ميسي وحده هو الخاسر”.

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وتابع: “الأرجنتين لديها العديد من اللاعبين البارعين، بذلنا جهداً كبيراً لكي نبقى خطوطنا متقاربة بشكل دائم”.

واعترف ألفيس أن الحظ ابتسم لفريقه خلال المباراة، واختتم قائلاً: “سنحت لهم بعض الفرص للتسجيل، ولكن العارضة كانت تقف معنا، لا يزال هناك خطوة من أجل تحقيق الهدف الذي وضعناه لأنفسنا في بداية الموسم، لن يكون الأمر سهلاً، نعرف هذا”.

وفازت البرازيل على الأرجنتين بهدفين نظيفين لتواجه في النهائي بيرو أو تشيلي اللذين يلتقيان في المربع الذهبي فجر غد الخميس.

وفاز منتخب تشيلي بالنسختين الأخيرتين من كوبا أمريكا.