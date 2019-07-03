بات أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل، يمثل عقدة حقيقية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بعد أن شارك في إقصاء البرغوث من ثلاث بطولات كبرى مختلفة متتالية.
ويبدو أن ميسي قد وجد عدوًا جديدًا بعد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، الذي رحل عن ريال مدريد، والذي كان بمثابة صراع كبير ومنافس حقيقي لميسي، فترة تواجده في الدوري الإسباني.
ونجح البرازيلى أليسون فى إخراج ميسي من بطولتين
وكان أليسون جزءًا من ريمونتادا روما الإيطالي أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، ونجحت روما بالفوز بثلاثية نظيفة في الأولمبيكو بعد الخسارة في الكامب نو برباعية مقابل هدف.
وانتقل أليسون إلى ليفربول الإنجليزي كأغلي حارس في العالم بقيمة 67مليون جنيه استرليني، في الصيف الماضي، ونجح مع
ولم يكتفي أليسون بأن يكون عقدة ميسي مع برشلونة، بل نجح مع المنتخب البرازيلي في إقصاء نظيره الأرجنتيني بمشاركة ميسي من نصف نهائي كوبا أمريكا في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الأربعاء، وانتهت بفوز راقصو السامبا بهدفين دون رد، وقضت على حلم البرغوث بالتتويج ببطولة مع منتخب بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إقصائه من ثلاث بطولات متتالية.. اليسون عدو ميسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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