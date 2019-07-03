شاهد.. الإعلاميون الأجانب والعرب والأفارقة في ضيافة الأهلي

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استقبل النادي الأهلي اليوم، الأربعاء، بمقر الجزيرة وسائل الإعلام العربية والإفريقية والأجنبية، المتواجدة لتغطية منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به "نادي القرن" على الصعيدين القاري والدولي, ونظرًا للعلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط النادي بجميع أندية القارة السمراء، ومن ثم جاءت خطوة استقبال الوفود الإعلاميةالمنوط بها تغطية أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في هذا التوقيت.
بدأت الزيارة باستقبال الوفود الإعلامية، والترحيب بها في قاعة فكري أباظة بالمبنى الاجتماعي، وأعقبها جولة تفقدية والتقاط الصور التذكارية مع دولاب البطولات، الذي يتضمّن معظم الكئوس والبطولات التى توج بها الأهلى على مدار تاريخه، بعدها تم التوجه إلى منطقة
حيث حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية قبل أن يتوجه الجميع إلى النصب التذكاري الذي يخلّد ذكرى شهداء الأهلي لالتقاط صورة تذكارية جماعية. في النهاية، وجّهت الوفود المشاركة الشكر للنادي الأهلي على تلك الزيارة وحسن الاستقبال، مؤكدين على أن النادي الأهلي، بما يملكه من تاريخ كبير واسم عريق ومنشآت ضخمة يمثل واجهة الرياضة الإفريقية.
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