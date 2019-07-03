أستون فيلا يُحدد سعر محمود تريزيجيه

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بدأ أستون فيلا – الصاعد حديثًا إلى البريميرليج – مفاوضاته الجادة مع إدارة نادي قاسم باشا التركي، لشراء الجناح الدولي المصري محمود حسن الملقب بـ “تريزيجيه”.

صحيفة ذا صن البريطانية، أكدت في أحد تقاريرها المنشورة مساء اليوم الثلاثاء، رغبة المدير الفني لنادي أستون فيلا “سميث” في إضافة المزيد من الخيارات الهجومية لخط الوسط.

ويتمتع تريزيجيه بجودة عالية في الهجمات المضادة والانطلاق على الرواق الأيسر، كما تحسن في انهاء الفرص التي تتاح له خارج وداخل منطقة العمليات خلال فترة احترافه بالدوري التركي بالموسمين الماضيين.

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وقالت صحيفة ذا صن “أستون فيلا قدم عرضًا قيمته 8.9 مليون جنيه إسترليني للحصول على الجناح الجزائري سعيد بن رحمة، لكن إدارة برينتفورد رفضت البيع، ومع ذلك يمكننا التأكيد على أن مدرب أستون فيلا (سميث) حول أنظاره إلى محمود تريزيجيه الذي يقدم مستوى متميز مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2019”.

وسجل محمود تريزيجيه الهدف الافتتاحي لكأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيه الماضي، ليقود مصر للفوز على زيمبابوي في ملعب القاهرة الدولي.

وعاد محمود تريزيجيه ليظهر قدراته الخاصة في ثاني مباريات مصر ببطولة (كان 2019) أمام الكونجو الديمقراطية، إذ تمكن من صناعة الهدف الثاني الذي سجله محمد صلاح، من تمريرة نموذجية بعد هجمة مرتدة قادها بنفسه من قبل منتصف ملعب فريق الفهود.