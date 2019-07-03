رياضة | خبر سار لجماهير الهلال السعودي بشأن مهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الهلال السعودي بشأن مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كريم بلق، وكيل أعمال المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، عن عودة اللاعب لصفوف الهلال السعودي، خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر بلق لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن اختتام بطولة الدوري الفرنسي في صفوف نادي لانس، كان سببًا في تأخر بن شرقي لصفوف الهلال.

واختتم بلق : "بن شرقي لا يزال هلاليًا بعد نهاية عقد اعارته مع لانس، وقرار استمراره من عدمه يتوقف على موقف الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني الجديد للزعيم السعودي.