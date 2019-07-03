رياضة | منتخب غانا يطلب تغيير ملعب التدريب استعدادا لتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب غانا يطلب تغيير ملعب التدريب استعدادا لتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب منتخب غانا تغيير ملعب التدريب الذى يستعد من خلاله، لمواجهات دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وكانت اللجنه المنظمه قد خصصت ملعب القناه الفرعى رقم 1 لتدريب الغاني، ووافقت اللجنه المنظمه على تخصيص ملعب القناه الفرعى 2 للتدريب.