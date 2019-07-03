رياضة | صدمة كبري تضرب أرجاء برشلونة وتزلزل عرش بارتوميو

قدم جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، استقالته اليوم الأربعاء، بسبب الخلافات الكبيرة في الفترة الأخيرة مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميستري استقال من إدارة النادي الكتالوني، بسبب الخلافات الشائكة مع بارتوميو، بالإضافة إلى بعض الأسباب الشخصية لديه، وأيضًا بسبب التناقضات القوية مع المجلس الرياضي لإدارة برشلونة.

يذكر أن جوردي ميستري هو صاحبة المقول الشهيرة بأن نيمار لن يرحل عن برشلونة بنسبة 200%، وربط البعض استقالة ميستري بقرب قدوم البرازيلي إلى الفريق الكتالوني.