رياضة | صفقة تبادلية كبري بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية كبري بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني حدد الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد كهدف جديد له لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال يرى في بوجبا اللاعب المناسب لدعم وسط فريقه بعد موسم سئ قدمه الفريق.

وأوضحت التقارير أن إدارة ريال مدريد يرغب في إدخال النجم الويلزي جاريث بيل في الصفقة لإقناع مسئولي مانشستر يونايتد بإتمام الصفقة وأشارت التقارير إلى أن إدارة الشياطين الحمر ترغب في الحصول على 170 مليون يورو لإتمام الصفقة.