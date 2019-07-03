رياضة | معلومات وأرقام وافية.. كل ماتريد معرفته عن رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات وأرقام وافية.. كل ماتريد معرفته عن رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده رسميًا مع الروماني رازفان لوشيسكو مديرًا فنيًا للفريق، بالموسم الجديد في خطوة لتصحيح مسار الزعيم الفترة المقبلة والمنافسة علي دوري أبطال آسيا.

وفي السطور التالية يقدم "الخليج 365 الرياضي" بروفايل كامل يشمل كل ماتريد معرفته عن المدير الفني الروماني مدرب الهلال الجديد والألقاب التي حصل عليها والإنجازات التي حققها خلال مسيرته التدريبة :

الألقاب التي حصل عليها :-

- بطل الكأس الروماني مرتين.

- بطل كأس نجوم قطر مرة واحدة

- بطل الكأس اليوناني مرتين.

- بطل الدوري اليوناني مرة واحدة.

أرقام المدرب ومسيرته :-

- البداية مع براشوف الروماني 2003 - 2004

* عقب إنهاء مسيرته الكروية كلاعب بدء في تدريب نادي براشوف في الدوري الأول في رومانيا حيث قادهم في 15 مباراة.

- رابيد بوخارست الروماني 2004 - 2007

* الفريق الذي اعتزل فيه ثم تحول إلي مدرب.

* قاد الفريق في 118 مباراة فاز في 62 وتعادل في 36 وخسر في 20 مباراة.

* استخدم 47 لاعب.

* اعتمد علي طريقة لعب 3-4-3 بمشتاقاتها.

* قاد الفريق لتحقيق بطولة الكأس الروماني في مرتين وتأهل إلي بطولة الدوري الأوروبي حيث حقق نتائج إجابية كالفوز علي فاينورد الهولندي وباوك اليوناني وشاختار الأوكراني وهيرتا بيريلن وهامبورج الألمانين والتعادل مع باريس سان جيرمان وبلغ الدور ربع النهائي في البطولة.

- براشوف الروماني 2007 - 2008

* بعد الرحيل عن رابيد سبب الخروج من دور المجموعات في الدوري الأروربي في موسمه الآخير عاد إلى براشوف مرة آخري والذي كان هبط إلي الدرجة الثانية منذ عامين لكنه نجح في إعادتهم إلي الدوري الأول الروماني من جديد.

* قاد الفريق في 34 مباراة فاز في 13 وتعادل في 13 وخسر في 8 مباريات.

* استخدم 28 لاعب.

* اعتمد علي طريقة لعب 4-4-2.

- منتخب رومانيا 2009 - 2011

* قاد المنتخب في 21 مباراة فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر في 8 مباريات.

* استخدم 65 لاعب.

* اعتمد علي طريقة لعب 4-4-2.

- رابيد بوخارست الروماني 2011 - 2012

* شارك مع الفريق في الدوري الأوروبي وقادهم إلى نهائى الكأس الروماني.

* قاد الفريق في 48 مباراة فاز في 25 وتعادل في 11 وخسر في 12 مباراة.

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* استخدم 28 لاعب.

* اعتمد علي طريقة لعب 4-3-3.

- الجيش القطري 2012 - 2014

* شارك مع الفريق في دوري أبطال آسيا وخرج من الأهلي السعودي0

* قاد الفريق في 35 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر في 13 مباراة.

* استخدم 37 لاعب.

* حقق بطولة كأس نجوم قطر لكن لم يتم تجديد معه بعد نهاية تعاقده.

- بترولول بولويستي الروماني 2014

* استكمل الموسم مع الفريقي الروماني وشارك معهم في الدوري الأوروبي

* قاد الفريق في 28 مباراة فاز في 13 وتعادل في 9 وخسر في 6 مباريات.

* استخدم 33 لاعب.

* اعتمد علي طريقة لعب 4-2-3-1.

- سكودا زانثي اليوناني 2014 - 2017

* عقب انتهاء فترتة مع بترولول انتقل إلي اليونان في ظرف أسبوع ليبدء تجربة جديدة.

* قاد الفريق في 109 مباراة فاز في 38 وتعادل في 37 وخسر في 34 مباراة.

* استخدم 52 لاعب.

* اعتمد علي طريقة لعب 4-2-3-1.

* قاد الفريق إلي النهائي لأول مرة في تاريخ النادي.

- باوك اليوناني 2017 - 2019

* قاد الفريق في 94 مباراة فاز في 68 وتعادل في 12 وخسر في 14 مباراة

* استخدم 48 لاعب.

* اعتمد علي طريقة لعب 4-2-3-1.

* حقق مع النادي لقب الكأس مرتين والدوري مرة، فشل في الصعود إلي دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا بينما شارك في الدوري الأوروبي.

* خاض ديربي العاصمة ضد أيك أثينا 5 مرات فاز في مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين.

جوانب مختلفة في حياة المدرب :-

* موسم 2005 كان موسم درامي في حياة لوشيسكو حيث تمت أقالته من تدريب رابيد بوخارست ليتدخل رئيس النادي جورج كوبوس ليعيده علي رئس الأطار الفني بهد الإقاله بيوم واحد، وكان موسم إستثنائي للفريق الروماني حيث قادهم لوشيسكو إي ربع نهائي الدوري الأوروبي في البطولة التي شهدت حدث غريب عندما واجه والده ميرسيا لوسيسكو مدرب نادي شاختار واستطاع الابن الفوز علي والده.

* وفي 2018 أثناء تدريبه لباوك اليوناني كان شاهدًا على اقتحام ملعب مباراة ديربي العاصمة اليونانية بين باوك وأيك أثينا حيث اقتحم رئيس ناديه السابق باوك، ملعب المباراة بسلاح ناري احتجاجًا علي إلغاء هدف لفريقه.

- يتمتع المدرب الروماني بقدرة عالية علي تحسين اللاعبين وإضافة الروح القتالية للفريق ويفضل اللعب بخطة 4-2-3-1.