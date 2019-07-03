رياضة | عاجل.. صلاح محسن يطلب الرحيل من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صلاح محسن يطلب الرحيل من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي والذي استبعده من المشاركة في المباريات في الفترة الماضية، حيث فضل الاعتماد على الثنائي وليد أزارو ومروان محسن.

ويرفض اللاعب الاستمرار في الفريق الأحمر في الموسم الجديد، حيث طلب السماح له بالرحيل في ظل عدم الاعتماد عليه وصعوبة حصوله على فرصة المشاركة في ظل استمرار الأورجوياني مارتن لاسارتي على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.