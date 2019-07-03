رياضة | تشكيل منتخب مصر المتوقع لموقعة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع لموقعة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وسيكون التشكيل على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وفي الدفاع : أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.

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وفي الوسط: محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح.

وفي الهجوم: مروان محسن.

ونجح منتخب مصر في التأهل كأول المجموعة بعدما حقق الفوز في اللقاءات الثلاث، بينما تأهل منتخب جنوب إفريقيا كثالث المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

وتقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.