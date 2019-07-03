رياضة | حارس الجزائر: نأمل أن نتوج بلقب أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الجزائر: نأمل أن نتوج بلقب أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى رايس مبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر أن منتخب بلاده قدم مستوى طيب خلال مشاركته في الدور الأول لأمم أفريقيا وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والفوز على منتخبات قوية مثل السنغال.

أوضح مبولحي على هامش مران المنتخب الجزائري بملعب بتروسبورت، أن القادم أصعب لنا في المنافسات، ونأمل أن نتوج باللقب والوصول بعيدا بالكان.

شدد مبولحي على أن الجميع جاهز للمشاركة وتقديم الدور المطلوب منه وهو ما ظهر في المباراة الماضية أمام تنزانيا التي لعبناها بعدد كبير من البدلاء والجميع ظهر بشكل مميز.