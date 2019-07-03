رياضة | الاتحاد يقترب من حسم صفقة العبود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يقترب من حسم صفقة العبود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي من التعاقد مع جناح نادي العميد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عبد الرحمن العبود غادر اليوم إلى جدة، من أجل إنهاء إجراءات تعاقد المعبود مع العميد السعودي.

ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، لتفادي تكرار النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الموسم الماضي، بعدما احتل الفريق المركز العاشر ببطولة الدوري كأسوء نتيجة في تاريخه.

واختتمت الصحيفة : "إدارة نادي الاتفاق أبلغت العبود بالعودة من المطار، بعد تخلف العميد عن تحويل المبلغ المتفق عليه بين الفريقين.