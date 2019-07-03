رياضة | وديا.. الأهلي يتعادل سلبيا مع المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وديا.. الأهلي يتعادل سلبيا مع المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي بدون أهداف المباراة الودية التي جمعت الأهلي بنظيره المتحدة والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار تحضيرات الفريق الأحمر للمرحلة المقبلة.

وفضل الجهاز الفني لكلا الفريقين خوض اللقاء على أربعة أشواط، بسبب الطقس الحار وحصول اللاعبين على قسط من الراحة.