رياضة | سيسيه يعقد جلسة مع لاعبي السنغال قبل مواجهة أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيسيه يعقد جلسة مع لاعبي السنغال قبل مواجهة أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أليو سيسيه، المدير الفني للسنغال، على عقد جلسة مع اللاعبين لوضع خطة الاستعداد لمواجهة أوغندا، وإعطاء تعليمات للاعبين بشأن الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة المقبلة.

وواصل منتخب السنغال تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة أوغندا يوم الجمعة المقبل في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.

وظهر الحماس والجدية على أداء لاعبي السنغال في مران اليوم، حيث يتسابق اللاعبين على حجز مكان في تشكيلة أسود التيرانجا الأساسية.

وطالب سيسيه لاعبيه بضرورة نقل الكرة سريعا من أجل الوصول إلى مرمى الخصم بشكل سريع واستغلال السرعات الموجودة في صفوف أسود التيرانجا في ترجمتها إلى أهداف.