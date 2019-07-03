رياضة | عاجل.. أتلتيكو مدريد يضم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أتلتيكو مدريد يضم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني رسمياً، اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرتغالي جواو فيليكس قادماً من صفوف بنفيكا.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد عبر تويتر رسمياً عن ضم فيليكس عبر فيديو خاص باللاعب للترحيب بقدومه إلى النادي الإسباني.

وتشير تقارير صحفية إلى أن أتلتيكو مدريد تعاقد مع جواو "19 عاماً" قادماً من بنفيكا البرتغالي بقيمة 126 مليون يورو.

وكانت إدارة نادي أتلتيكو مدريد قد سارت في خط المفاوضات مع بنفيكا من أجل ضم فيليكس منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.