رياضة | جنوب إفريقيا تخوض مرانا بملعب إيروسبورت استعدادا للفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب إفريقيا تخوض مرانا بملعب إيروسبورت استعدادا للفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض منتخب جنوب إفريقيا مرانًا عصر اليوم الأربعاء بملعب إيرو سبورت بمطار القاهرة بمشاركة كل لاعبيه عقب التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل المنتخبات التى احتلت المركز الثالث عن المجموعة الرابعة.

ويواصل منتخب جنوب إفريقيا استعداداته لمواجهة مصر المقرر إقامتها السبت المقبل، على ستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.