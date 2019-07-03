رياضة | جنوب إفريقيا تخوض مرانا بملعب إيروسبورت استعدادا للفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب إفريقيا تخوض مرانا بملعب إيروسبورت استعدادا للفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خاض منتخب جنوب إفريقيا مرانًا عصر اليوم الأربعاء بملعب إيرو سبورت بمطار القاهرة بمشاركة كل لاعبيه عقب التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل المنتخبات التى احتلت المركز الثالث عن المجموعة الرابعة.
ويواصل منتخب جنوب إفريقيا استعداداته لمواجهة مصر المقرر إقامتها السبت المقبل، على ستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.
وتحدث ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن المباراة عبر الموقع الرسمى للاتحاد الجنوب أفريقي مؤكدًا أن مواجهة الفراعنة تعد تحديًا كبيرًا، وقال أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أي حافز إضافي عند مواجهة الفراعنة السبت المقبل، وأوضح قائلا: "التأهل في حد ذاته كافيا لتحفيز أي لاعب، دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا."