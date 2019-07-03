رياضة | الكاف يعلن أسماء حكام مباراة المغرب وبنين في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يعلن أسماء حكام مباراة المغرب وبنين في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الأفريقى أسماء حكام مباراة المغرب وبنين المقرر إقامتها بعد غدا الجمعة فى السادسة مساء فى أولى مباريات دور الـ16 لكاس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليو المقبل.
ويدير الأنجولى هيلدر مارتينيز المباراة ويعاونه كل من جيرسون دوس سانتوس وبيرهى تيسفيورجيس والسنغالى ماجيت نداى رابعا .
وكان المنتخب المغربي قد احتل صدارة المجموعة الرابعة التى خاضت مبارياتها باستاد السلام الدولى برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه للفوز فى المباريات الثلاث بالمجموعة على نامبيبا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا بنتيجة واحدة بهدف مقابل للاشئ ، بينما احتل بنين المركز الثالث بالمجموعة السادسة بعد تعادله فى اللقاءات الثلاث امام غانا بهدفين لمثليهما وامام غينيا بيساو والكاميرون سلبيا .